SCS-NET

الرئاسة الفلسطينية: إغلاق الاحتلال مؤسسات حقوقية وأهلية جريمة

2022-08-18

القدس المحتلة-سانا

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤسسات حقوقية وأهلية جريمة واعتداء سافر على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وعلى المنظومة الحقوقية الدولية جمعاء.

وأدانت الرئاسة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إغلاق الاحتلال فجر اليوم سبع مؤسسات حقوقية وأهلية في مدينتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية والاستيلاء على بعض محتوياتها مشيرة إلى أهمية هذه المؤسسات في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم.

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية الشعب الفلسطيني ووقف انتهاكات الاحتلال.

من جهته أوضح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أن اقتحام قوات الاحتلال مؤسسات العمل المدني وإغلاقها تصعيد خطير ومحاولة لإسكات صوت الحق والعدل مشيراً إلى أن المنظمة ستتواصل مع كل الجهات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان للتدخل الفوري لإدانة هذا الاعتداء والضغط على الاحتلال لإعادة فتحها وممارسة نشاطها بحرية كاملة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد.. الاحتلال الإسرائيلي يهدد بحرمان آلاف الطلبة الفلسطينيين من حقهم بالتعليم

القدس المحتلة-سانا آلاف الطلبة الفلسطينيين مهددون بالحرمان من حقهم في التعليم مع اقتراب إنطلاق العام …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved