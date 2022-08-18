التنمية الإدارية تعلن عن رغبتها باعتماد مدربين لبرامجها التدريبية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التنمية الإدارية اليوم عن رغبتها بالعمل مع عدد من المدربين واعتمادهم ضمن برامجها التدريبية.

وأوضحت الوزارة في إعلان تلقت سانا نسخة منه أن تقديم طلبات المدربين الراغبين بالعمل يبدأ اعتباراً من اليوم وحتى الخميس الـ 25 من آب الجاري في ديوان الوزارة بضاحية الشام الجديدة الجزيرة 20 منطقة التوسع.

وحسب الإعلان يجب أن يتوفر في الراغبين بالعمل كمدربين عدد من المعايير تشمل وجود مؤهل علمي (إجازة جامعية على الأقل تتوافق مع مجال التدريب الذي يدرب فيه) وأن يتراوح عمر المتقدم بين 35 و55 سنة وأن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 100 ساعة تدريبية في القطاع العام أو الخاص.

ولفتت الوزارة إلى أن طلب التقديم للعمل كمدرب لديها يجب أن يرفق بصورة عن البطاقة الشخصية وصورة مصدقة عن المؤهل العلمي والسيرة الذاتية باللغة العربية.

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