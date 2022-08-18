إحداث مدرسة للمتفوقين في مدينة إنخل بريف درعا

درعا-سانا

أحدثت مديرية التربية في محافظة درعا مدرسة جديدة للمتفوقين في مدينة إنخل بعد موافقة وزارة التربية ليصبح عدد مدارس المتفوقين على مستوى المحافظة ست مدارس موزعة في درعا والصنمين ونوى وإزرع وبصرى الشام إضافة إلى إنخل.

وذكر مدير تربية درعا المهندس منهل العمارين في تصريح لمراسل سانا اليوم أن مديرية التربية اختارت مدرسة (إنخل 14) لتكون مدرسة للمتفوقين نظراً لوقوعها في مكان متوسط وعلى الشارع العام ولأن بناءها حديث ومجهز يتكون من ثلاثة طوابق ويضم 24 غرفة صفية و6 غرف إدارية.

وأوضح العمارين أن إحداث المدرسة في إنخل يأتي انطلاقاً من أهمية التوسع في مدارس المتفوقين مبيناً أن مديرية التربية تعمل على تسمية كادر متميز مع إجراء اختبار لقبول طلاب الصف السابع في مرحلة التعليم الأساسي والأول الثانوي كمرحلة أولى.

ويبلغ عدد التلاميذ الناجحين في الصف السادس بمدينة إنخل ممن تنطبق عليهم شروط التقدم إلى مدرسة المتفوقين 240 طالباً وطالبة تجاوز مجموع درجاتهم 1800 درجة ومن الصف التاسع 180 طالباً وطالبة ممن تجاوزت درجاتهم 2800 درجة.

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