المعهد العالي للغات بجامعة دمشق يحدد موعد امتحان اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الدكتوراه

دمشق-سانا

حدد المعهد العالي للغات في جامعة دمشق يوم الثلاثاء الـ 6 من أيلول القادم موعداً لإجراء امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه.

وأشار المعهد في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن الامتحان يجري في الساعة العاشرة صباحاً والتسجيل له يبدأ اعتباراً من يوم الأحد الـ 21 من الشهر الجاري ويستمر حتى الأول من أيلول القادم من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً في مبنى المعهد.

ويجري المعهد الامتحان مرة كل ثلاثة أشهر ويعد النجاح فيه شرطاً للقبول في برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات السورية.

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