18 آب 1807- انطلاق أول رحلة لسفينة بخارية اخترعها المهندس روبرت فلتون مدشناً بذلك عصر الملاحة ذا الدفع الميكانيكي

دمشق-سانا

1807 – انطلاق أول رحلة لسفينة بخارية اخترعها المهندس روبرت فلتون مدشناً بذلك عصر الملاحة ذا الدفع الميكانيكي.

1920 – اجتماع بين الوفد المصري بزعامة سعد زغلول والوفد البريطاني لوضع صيغة الاعتراف باستقلال مصر.

1964- انتخاب شارل حلو رئيساً للجمهورية اللبنانية.

1964- منع جنوب أفريقيا من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الثامنة عشرة المقامة في طوكيو بسبب رفضها إدانة سياسة التفرقة العنصرية.

2008 – الرئيس الباكستاني برويز مشرف يستقيل من منصبه بعد اشتداد الضغط السياسي المطالب باستقالته أو إقالته.

2013 – اختتام بطولة العالم لألعاب القوى 2013 في موسكو وفوز روسيا بأغلب الميداليات الذهبية.

من مواليد هذا اليوم

1611 – الملكة ماريا لويزا غونزاغا ملكة بولندا.

1792 – جون رسل رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1830 – فرانز جوزيف الأول إمبراطور الإمبراطورية النمساوية المجرية.

من وفيات هذا اليوم

1503 – البابا إسكندر السادس بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1850 – أونوريه دي بلزاك أديب فرنسي.

أعياد ومناسبات

اليوم الوطني في أفغانستان.

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