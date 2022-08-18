18 آب 1807- انطلاق أول رحلة لسفينة بخارية اخترعها المهندس روبرت فلتون مدشناً بذلك عصر الملاحة ذا الدفع الميكانيكي

دمشق-سانا
1807 – انطلاق أول رحلة لسفينة بخارية اخترعها المهندس روبرت فلتون مدشناً بذلك عصر الملاحة ذا الدفع الميكانيكي.
1920 – اجتماع بين الوفد المصري بزعامة سعد زغلول والوفد البريطاني لوضع صيغة الاعتراف باستقلال مصر.
1964- انتخاب شارل حلو رئيساً للجمهورية اللبنانية.
1964- منع جنوب أفريقيا من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الثامنة عشرة المقامة في طوكيو بسبب رفضها إدانة سياسة التفرقة العنصرية.
2008 – الرئيس الباكستاني برويز مشرف يستقيل من منصبه بعد اشتداد الضغط السياسي المطالب باستقالته أو إقالته.
2013 – اختتام بطولة العالم لألعاب القوى 2013 في موسكو وفوز روسيا بأغلب الميداليات الذهبية.
من مواليد هذا اليوم
1611 – الملكة ماريا لويزا غونزاغا ملكة بولندا.
1792 – جون رسل رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1830 – فرانز جوزيف الأول إمبراطور الإمبراطورية النمساوية المجرية.
من وفيات هذا اليوم
1503 – البابا إسكندر السادس بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1850 – أونوريه دي بلزاك أديب فرنسي.
أعياد ومناسبات
اليوم الوطني في أفغانستان.
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