مشوح تبحث مع القائم بأعمال جمهورية التشيلي سبل تطوير التعاون الثقافي

دمشق-سانا

تطوير العلاقات الثقافية في المجالات جميعها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين كان محور لقاء وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح مع القائم بأعمال جمهورية التشيلي باتريسيو بريكل اليوم في مبنى الوزارة بدمشق.

وبحث الجانبان بحسب الصفحة الرسمية للوزارة إمكانية ترجمة مجموعة من الكتب التشيلية إلى اللغة العربية وذلك ضمن الخطة الوطنية للترجمة التي أطلقتها وزارة الثقافة وتسهيل الحصول على حقوق الترجمة والنشر من قبل الجانب التشيلي.

كما بحث الجانبان إمكانية إقامة معرض للصور الضوئية في متحفي دمشق وحلب التقطها أساتذة ومهندسون تشيليون خلال زيارتهم لسورية في وقت سابق وثقوا من خلالها الآثار والحضارة والطبيعة السورية.

واطلعت وزيرة الثقافة من القائم بالأعمال إلى برنامج النشاطات التي تقيمها السفارة التشيلية في سورية والتحضيرات لإقامة معرض الكتاب والصور الضوئية عن الشاعرة والدبلوماسية التشيلية غابرييلا مسترال الذي سيقام في دير معلولا نهاية الشهر الجاري.