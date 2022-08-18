منصور يجدد دعوته المجتمع الدولي إلى تنفيذ قراراته لإنهاء الاحتلال

نيويورك-سانا

جدد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور دعوته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

ولفت منصور إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه بحق الفلسطينيين في ظل صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن مساءلة الاحتلال عن جرائمه المتصاعدة من قتل وإرهاب بحق الأطفال والنساء مشيراً إلى أن الاحتلال أقدم على إعدام أربعة فلسطينيين بينهم طفل إضافة إلى إصابة 60 آخرين خلال عدوانه على نابلس والخليل في التاسع من الشهر الجاري إضافة إلى إعدام شاب بدم بارد أمام عائلته خلال مداهمته لمنزله في كفر عقب شمال القدس المحتلة قبل يومين.

وبين منصور أن إجمالي عدد شهداء العدوان الهمجي على قطاع غزة المحاصر ارتفع إلى 49 فلسطينياً بينهم 17 طفلاً و4 فتيات و360 جريحاً معظمهم أصيبوا بجروح خطيرة لافتاً إلى اعتقال قوات الاحتلال أكثر من 4550 فلسطينياً بينهم الأسير أحمد مناصرة رغم حالته الصحية الحرجة وخليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 154 يوماً.

وأوضح منصور أن الاحتلال يمارس عملية تطهير عرقي بحق الفلسطينيين عبر إجبارهم على التهجير القسري من منازلهم كما يحدث في قرية مسافر يطا جنوب مدينة الخليل مبيناً أن سلطات الاحتلال هدمت هذا العام حتى الآن 491 مبنى ما أدى إلى تشريد 626 فلسطينياً بينهم 302 طفل في الضفة الغربية داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمحاسبة “إسرائيل” على جرائمها وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.