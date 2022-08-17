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منتخب سورية لكرة القدم للسيدات يفوز على نظيره الإماراتي ودياً

2022-08-17

أبو ظبي-سانا

فاز منتخب سورية لكرة القدم للسيدات على نظيره الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة ودية جمعتهما اليوم على ملعب الاتحاد الإماراتي وذلك ضمن تحضيراته لبطولة غرب آسيا التي ستقام في الأردن نهاية الشهر الحالي.

ومن المقرر أن يجري منتخبنا مباراتين وديتين أيضا مع منتخب الإمارات خلال المعسكر التدريبي الحالي الذي يجريه حالياً في الإمارات العربية المتحدة.

وكان منتخبنا أجرى معسكراً تدريبياً في لبنان مؤخراً ضمن تحضيراته للبطولة القادمة أجرى خلالها مباراتين وديتين مع نظيره اللبناني تعادل بالأولى بهدف لمثله وخسر الثانية بهدفين لهدف.

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