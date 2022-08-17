فولودين: الاقتصاد العالمي لن يتطور دون روسيا

موسكو-سانا

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين اليوم أن الاقتصاد العالمي لا يمكن أن يتطور دون روسيا لافتاً إلى أن العقوبات عليها أثبتت عدم فاعليتها.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن فولودين قوله عبر قناته على التليغرام إن “التنمية الاقتصادية العالمية مستحيلة دون روسيا” مشيراً إلى أن “العقوبات أثبتت عدم فاعليتها فبدلاً من ان تلحق الضرر الاقتصادي الذي توقعته واشنطن وبروكسل أصابت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وارتدت عليهم”.

وأشار فولودين إلى أن الاقتصاديين الأجانب يراجعون تقديراتهم للناتج المحلي الإجمالي لروسيا للعام الحالي وقال إنه في آذار بعد الحزم الثلاث الأولى للعقوبات ضد روسيا مباشرة قدر الخبراء انخفاضاً بنسبة 12.4 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لبلادنا وتقلصت التوقعات إلى 4.7 بالمئة بعد الموجة السادسة من القيود.

وأضاف إن الوضع انعكس فيما يتعلق بالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي فالمحللون يفاقمون توقعاتهم مسجلين انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين.