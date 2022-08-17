SCS-NET

استطلاع.. ثلثا الأتراك يرغبون بالتحول من نظام الحكم الرئاسي إلى النظام البرلماني

2022-08-17

أنقرة-سانا

كشفت نتائج استطلاع رأي حديث في تركيا أن أغلبية الأتراك غير راضين عن النظام الرئاسي ويرغبون في العودة إلى نظام الحكم البرلماني.

ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “يونيليوم” وأوردته صحيفة زمان التركية فإن 66.4 بالمئة من المشاركين أعربوا عن رغبتهم بالعودة للنظام البرلماني.

وأضافت الصحيفة إن “حزب العدالة والتنمية” وحليفه “الحركة القومية” يدعمان مواصلة النظام الرئاسي بينما تتعهد الأحزاب المعارضة بالعودة للنظام البرلماني وسط توقعات بعدم تمكن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان من الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الأتراك يقضون على أحلام أردوغان بتغيير الدستور على مقاسه ويحرمون حزبه من تشكيل حكومة بمفرده

أنقرة – سانا قضى الشعب التركي على أحلام رجب أردوغان بتغيير الدستور على مقاسه وقلب …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved