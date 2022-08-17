استطلاع.. ثلثا الأتراك يرغبون بالتحول من نظام الحكم الرئاسي إلى النظام البرلماني

أنقرة-سانا

كشفت نتائج استطلاع رأي حديث في تركيا أن أغلبية الأتراك غير راضين عن النظام الرئاسي ويرغبون في العودة إلى نظام الحكم البرلماني.

ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “يونيليوم” وأوردته صحيفة زمان التركية فإن 66.4 بالمئة من المشاركين أعربوا عن رغبتهم بالعودة للنظام البرلماني.

وأضافت الصحيفة إن “حزب العدالة والتنمية” وحليفه “الحركة القومية” يدعمان مواصلة النظام الرئاسي بينما تتعهد الأحزاب المعارضة بالعودة للنظام البرلماني وسط توقعات بعدم تمكن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان من الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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