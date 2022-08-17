روسيا تطور تقنيات جديدة لإمداد الطائرات المدنية بخدمات الإنترنت

موسكو-سانا

أعلنت شركة روستيخ الروسية تطوير منظومات جديدة للاتصالات لتأمين خدمات الإنترنت للطائرات ووسائل النقل المدنية.

ونقلت وكالة فيستي عن ممثلي شركة روستيخ قولهم خلال فعاليات منتدى الجيش 2022: إن “المنظومات الجديدة التي يعمل عليها الخبراء ستؤمن الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وستزود مستخدمي وسائط النقل العامة الفردية والجماعية وحتى ركاب الطائرات في عموم أنحاء روسيا بخدمات الإنترنت”.

وأوضحوا أن “التكامل مع أجهزة الكمبيوتر وأنظمة الوسائط المتعددة الموجودة على متن الطائرة يتيح للمنتجات الجديدة تأمين خدمات الاتصال الهاتفي وخدمات الإنترنت السريع لإجراء مكالمات الفيديو”.

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