فوز الطليعة على الحرية في افتتاح بطولة كأس الصحفيين لكرة القدم بنسختها العاشرة

حلب-سانا

فاز فريق الطليعة على الحرية بهدفين مقابل هدف في افتتاح منافسات بطولة كأس الصحفيين لكرة القدم بنسختها العاشرة والتي أقيمت على ملعب السابع من نيسان في مدينة حلب.

وقسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين ضمت الأولى أندية الطليعة وحطين والحرية والثانية أندية الاتحاد أهلي حلب والكرامة والمجد ويلتقي الكرامة مع المجد يوم غد وحطين مع الطليعة بعد غد والحرية مع حطين يوم الأحد القادم والاتحاد مع المجد في اليوم التالي ويختتم الدور الأول بلقاء الاتحاد مع الكرامة يوم الأربعاء المقبل.

وفي الدور نصف النهائي يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري يليه في اليوم التالي مباراة أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى والفائزان في هاتين المباراتين يتأهلان إلى النهائي الذي سيقام في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

سامر خزمة

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