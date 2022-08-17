صحة الحسكة تضع جهاز تفتيت الحصيات الكلوية بالخدمة

الحسكة-سانا

وضعت مديرية الصحة بالحسكة جهاز تفتيت الحصيات الكلوية بالخدمة في المشفى الوطني بالمدينة بعد إجراء الصيانة اللازمة له.

وبين مدير الصحة الدكتور عيسى خلف في تصريح لمراسل سانا أنه بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتوفير الخدمة الطبية لهم بشكل مجاني تم إصلاح جهاز تفتيت الحصيات الكلوية بعد تعطل دام ثلاث سنوات ووضعه بالخدمة في المشفى الوطني ليبدأ العمل به بإشراف أطباء وفنيين مختصين بدءاً من اليوم داعياً من يرغب من المواطنين بإجراء تفتيت الحصيات إلى المراجعة والتسجيل.

يشار إلى أن مديرية الصحة توفر بشكل مجاني أيضاً خدمات غسيل الكلية في المشفى الوطني بمدينة الحسكة.

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