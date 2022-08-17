تنظيم 264 ضبطاً تموينياً بحلب خلال الشهر الحالي

حلب-سانا

نظمت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب 264 ضبطاً تموينياً منها 31 ضبطاً عينياً بحق المخالفين خلال شهر آب الحالي تنوعت بين الاتجار بالدقيق التمويني وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد والغش والتدليس.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد سنكري طرابيشي في تصريح لمراسل سانا أنه تمت مصادرة كمية 23.500 طن من الدقيق التمويني كانت معدة للاتجار بها في مستودع بمحلة جبرين شرق حلب كما تم تنظيم ضبوط تموينية منها 6 ضبوط حيازة مواد غذائية ومستحضرات تجميل وأنواع شامبو مجهولة المصدر و12 ضبطاً لمخالفة البيع بالسعر الزائد و16 ضبطاً للإعلان عن البيع بالسعر الزائد أيضاً.

وأضاف طرابيشي: إنه تم تنظيم 37 ضبطاً بحق أصحاب الأفران وتقدر غرامتها بمبلغ 67.650 مليون ليرة وتنظيم 20 ضبطاً للحوم الحمراء والبيضاء لمخالفة الذبح خارج المذبح الفني وذبح أنثى العواس إضافة إلى ضبط محطتي وقود الأولى على طريق الرقة لمخالفة نزع الأختام الرسمية والتلاعب بالعدادات والتصرف بكمية من المازوت بلغت غرامتها أكثر من 4 ملايين ليرة والمحطة الثانية في بلدة تل عرن لنقص في كمية المازوت قدرها 6535 ليتراً وتم تغريم صاحبها بمبلغ 118 مليون ليرة.

قصي رزوق

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