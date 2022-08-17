برلماني ألماني يدعو إلى التفاوض مع روسيا بشأن (السيل الشمالي 2)

برلين-سانا

دعا رئيس لجنة الطاقة في البوندستاغ الألماني كلاوس إرنست إلى عودة التفاوض مع روسيا بشأن خط أنابيب (السيل الشمالي 2) واصفاً العقوبات الغربية ضدها بالخاطئة.

وشدد إرنست في مقال بصحيفة برلينر تسايتونغ على ضرورة إطلاق (السيل الشمالي 2) من أجل منع برد فصل الخريف والشتاء في ألمانيا نظراً لأن محاولات استبدال النفط والغاز من روسيا بإمدادات من دول أخرى منيت بالفشل وفي أحسن الأحوال ستكون عمليات التسليم الأولى في عام

2024 وهناك عواقب وخيمة على القوى العاملة والصناعة بينما يحتدم الجدل حول أوقات تشغيل محطات الطاقة النووية أو إعادة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم حيث لا يمكن أن تحل هذه الطاقة محل موارد الطاقة الروسية.

وقال إرنست: “لقد ثبت أنه من الغباء السياسي كسر المعاهدات مع روسيا من خلال العقوبات وان ألمانيا سوف تحتاج إلى الوقود الأحفوري بأسعار معقولة لفترة طويلة قادمة ويمكن أن يؤدي الاتفاق معها إلى استقرار إمدادات الطاقة بسرعة وزيادة العرض وبالتالي يؤدي إلى انخفاض أسعارها وهو ما من شأنه أن يقي ألمانيا برد الشتاء المقبل”.

وأكد أن عقوبات الطاقة ضد روسي كانت خطأ فادحاً وستؤدي إلى حدوث ركود كبير وتهديد لإمدادات الطاقة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

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