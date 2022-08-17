توقف حركة قطارات جراء اندلاع حريق بجسر للسكك الحديدية وسط لندن

لندن-سانا

تسبب اندلاع حريق كبير بأحد جسور السكك الحديدية بوسط العاصمة البريطانية إلى توقف القطارات وإخلاء العديد من المباني اليوم.

ونقلت رويترز عن فرقة الإطفاء في لندن قولها: إن حريقا كبيراً في أحد جسور السكك الحديدية في ساوثوارك بوسط العاصمة البريطانية تسبب اليوم في توقف القطارات بالمنطقة وإخلاء العديد من المباني حيث تعطلت حركة قطارات مترو أنفاق لندن وكذلك القطارات فوق الأرض إلى لندن بريدج وساوثوارك.

وأظهرت صور نشرتها فرقة الإطفاء على تويتر تصاعد أعمدة كبيرة من الدخان من أسفل إحدى قباب الجسر المشتعلة.

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