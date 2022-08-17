صرف نحو 238 مليون ليرة لمزارعي البطاطا المتضررين في محردة

حماة-سانا

بين المهندس فراس زروف مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني في محردة أن عدد المزارعين الذين استفادوا من تعويض أضرار الصقيع على محصول البطاطا بلغ 215 مزارعاً في قرى وبلدات الشير وحلفايا والمجدل ومعرزاف وجرجيس والزلاقيات ومحردة.

ولفت زروف في تصريح لمراسلة سانا إلى أن قيمة المبالغ المصروفة بلغت نحو 238 مليون ليرة وفق الجداول الاسمية الواردة من صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي في حماة.

وأشار إلى أن محصول البطاطا من المحاصيل الرئيسية التي يعتمد عليها مزارعو منطقة محردة بسبب دورة إنتاجها المتوسطة نسبيا وعائدها المادي الجيد وسهولة عملية تسويقها لافتاً إلى أن محصول البطاطا تعرض لعدة موجات صقيع خلال آذار الماضي ما ألحق أضرارا كبيرة بحقول البطاطا في تلك المناطق.

من جهتهم طالب عدد من مزارعي البطاطا بتعديل آلية احتساب الأضرار لتشمل كل المساحات وكميات الإنتاج المتضررة اضافة إلى زيادة قيمة التعويضات المصروفة ما يسهم في مساعدة المزارعين على تعويض جزء من خسائرهم والاستمرار في عملهم الزراعي في ظل ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

سهاد حسن

نشرة سانا الاقتصادية

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