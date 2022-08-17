دواجن السويداء: إنتاج أكثر من 9.3 ملايين بيضة خلال 7 أشهر

السويداء-سانا

أنتجت منشأة دواجن السويداء نحو 9 ملايين و 325 ألف بيضة خلال الأشهر السبعة الماضية وذلك بحسب مديرها العام الدكتور طلعت نمر .

وأوضح نمر في تصريح لسانا أن الإنتاج تم تسويقه عبر منافذ البيع المباشر في المنشأة وعدد من جهات القطاع العام إضافة لاستجرار القطاع الخاص لكميات من المادة مشيراً إلى أن إجمالي قيمة المبيعات خلال الفترة نفسها وصل إلى نحو 3.1 مليارات ليرة .

وقال: “إن وتيرة العمل بالمنشأة تسير بشكل جيد للمحافظة على العملية الإنتاجية و الاستمرار بطرح مادة البيض الطازج وذلك رغم جميع الصعوبات المتمثلة بغلاء أسعار مستلزمات الإنتاج”.

يذكر أن منشأة دواجن السويداء أنشئت عام 1976 وبدأت بالعمل عام 1978 و هي تسهم في تأمين مادة البيض الطازج للمواطنين.

عمر الطويل

نشرة سانا الاقتصادية

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