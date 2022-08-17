الاحتلال يهدم ثلاثة منازل فلسطينية في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة منازل فلسطينية في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات منطقة البقعان شمال بلدة بروقين غرب مدينة سلفيت وهدمت منزلاً فيما أجبرت عائلتي شويكي وأبو ريا على هدم منزليهما في حي الثوري المطل على المسجد الأقصى المبارك وفي قرية الشرفات جنوب القدس المحتلة.

وفي إطار تنفيذ مخططاتها العدوانية تصعد قوات الاحتلال عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية وخاصة بمدينة القدس المحتلة في ظل تجاهل المجتمع الدولي المطالبات الفلسطينية بالتدخل العاجل لوقف عمليات الهدم وتطبيق القرار الأممي 2334 الذي يطالب الاحتلال بالوقف الفوري للاستيطان.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency