عشرة ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة في دير الزور

دير الزور-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور عشرة ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور بسام الهزاع في تصريح لمراسل سانا أن الضبوط طالت مخبز السعيد في مدينة القورية بريف المحافظة الشرقي بمخالفات التصرف بالدقيق التمويني والمازوت والخميرة وتم تغريمه بمبلغ 26 مليوناً و270 ألف ليرة سورية وإحالة المخالف موجوداً إلى القضاء.

وأشار إلى أن الضبوط شملت أيضاً مخالفات إبراز فواتير غير نظامية وتقاضي أجور زائدة واستخدام خبز تمويني في أحد المطاعم.

إبراهيم ضللي

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