الشؤون الصحية بدمشق تنظم 957 ضبطاً وتغلق 33 محلاً ومطعماً منذ بداية الشهر الجاري

دمشق-سانا

نظمت مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق منذ بداية الشهر الجاري وحتى اليوم 957 ضبطاً وأغلقت 33 محلاً ومطعماً لمخالفة الشروط الصحية وسحبت 48 عينة للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

مدير الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور قحطان إبراهيم بين في تصريح لـ سانا أن الإغلاقات شملت محال لبيع اللحوم والألبان والأجبان والغذائيات والمطاعم بسبب عدم النظافة ووجود لحوم فاسدة وعدم التقيد بالشروط الصحية والسلامة العامة .

وتوزعت الضبوط المنظمة حسب إبراهيم بين مواد منتهية الصلاحية والجمع بين نوعين من اللحوم وعرض مواد غذائية خارج المحال وعدم التقيد بالنظافة العامة والشروط الصحية.

وأشار إبراهيم إلى أن عدد العينات التي تم سحبها من الأسواق بلغ 48 عينة شملت اللحوم والشاورما والمايونيز والمعجنات والمندي والخضار المفرومة والألبان والأجبان وتبين بعد فحصها ضمن مخابر المديرية وجود 12 عينة غير مقبولة كونها مخالفة للمواصفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب المحال المخالفة.

وأكد مدير الشؤون الصحية تكثيف دوريات الرقابة الصحية وتواجدها اليومي في الأسواق وأماكن بيع المواد الغذائية وتشديد الإجراءات بحق المخالفين من أصحاب المطاعم والمحال التجارية حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.

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