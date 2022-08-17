الاحتلال التركي يطلق تحذيرات للأهالي ويحشد قواته تمهيداً لعدوان جديد على الأراضي السورية

الحسكة والرقة-سانا

أطلقت قوات الاحتلال التركي تحذيرات عبر مكبرات صوت في المساجد في المدن الحدودية المحاذية لمدينة جرابلس بريف حلب تحذيرات للأهالي ومطالبتهم بالتزام منازلهم تمهيداً لبدء الإحتلال التركي عدواناً جديداً على الأراضي السورية.

وقالت مصادر اهلية لمراسلي سانا في الحسكة والرقة ان تحذيرات المحتل التركي تزامنت مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع التركي في أجواء المدن الحدودية على طول الشريط الحدودي وتحشدات كبيرة لقواتها على معظم الريف المحاذي للحدود في محافظات الحسكة والرقة وحلب واستنفار لمرتزقته من الإرهابيين تمهيداً لعدوان تركي جديد يستهدف المنطقة.

وكان المحتل التركي قد صعد من عدوانه على ريف الحسكة الشمالي والشمالي الغربي خلال الأيام الأخيرة على أرياف حلب والرقة والحسكة وتحديداً ريف الدرباسية الغربي والمنطقة الممتدة بين مدينيي عامودا والدرباسية بريف الحسكة الشمالي والشمالي الغربي وامتد العدوان ليصل إلى ريف أبو راسين ومقر البلدة وصولاً إلى ريف تل تمر الغربي.

واستشهد وجرح عدد من المدنيين في وقت سابق اليوم جراء تصعيد قوات الاحتلال التركي عدوانها على القرى الآمنة بريف الرقة الشمالي انطلاقاً من المناطق احتلتها قرب الشريط الحدودي.

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