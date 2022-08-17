الدفاع الروسية تؤكد انتهاك الاحتلال الإسرائيلي عمداً خط فض الاشتباك في الجولان المحتل

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العدو الإسرائيلي انتهك عمداً خط فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل.

وأفاد نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم أوليغ إيغوروف بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي “انتهكت عمدا الخط الفاصل الذي لا يحق لها عبوره وفقا لالتزامات إسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 350 بتاريخ 31 أيار 1974″.

وأوضح ايغوروف “أن دبابة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تحركت الأثنين الماضي من جانب جبل تل الفرس باتجاه منطقة الصباح ثم في اتجاه منطقة عين عيشة حيث توقفت لمدة 10 دقائق موجهة مدفعها نحو مواقع الجيش العربي السوري خلف خط “برافو” قبل أن تغادر المكان”.

وأصيب في الثاني عشر من الشهر الجاري مدنيان باعتداء الاحتلال الإسرائيلي بقذيفتي دبابة على محيط قرية الحميدية بريف القنيطرة الشمالي.

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