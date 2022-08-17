مفوضة حقوق الإنسان الروسية: إغلاق حدود الاتحاد الأوروبي أمام الروس انتهاك فظ لحريات التنقل

موسكو-سانا

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا أن إغلاق حدود الاتحاد الأوروبي أمام المواطنين الروس سيكون انتهاكاً فظا لمبدأ حرية التنقل.

ونقلت وكالة تاس عن موسكالكوفا قولها اليوم في بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي تيلغرام: أنه “خلال الأيام الأخيرة تطلق في الغرب دعوات لمنع المواطنين الروس من دخول أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأن مثل هذه المظاهر للتعصب القومي والتمييز تنتهك بشكل فظ مبدأ حرية التنقل الأساسي المثبت في الوثائق القانونية الدولية الشاملة والإقليمية”.

وأشارت المفوضة إلى غياب الوحدة في العائلة الأوروبية بشأن هذه القضية مضيفة: أن هناك أصواتاً في البرلمان الأوروبي تبعث على الأمل بأن القانون الدولي وحقوق الإنسان ليس كلاماً فارغاً بالنسبة للسلطات الأوروبية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency