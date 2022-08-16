الولادة المبكرة مرتبطة بمخاطر الإصابة باضطراب فرط الحركة

واشنطن- سانا

كشفت دراسة طبية حديثة أنه قد يصاحب الطفل المولود ولادة مبكرة مشكلات طبية مرتبطة بارتفاع مخاطر الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بسبب نمو الدماغ غير الناضج.

ووفق الدراسة التي نشرت في مجلة طب الأطفال قام فريق من الباحثين من كلية الطب روتغرز روبرت وود جونسون في الولايات المتحدة بتحليل بيانات نحو 1400 طفل وهي دراسة جماعية للولادة في الولايات المتحدة أخذت عينات عشوائية من الولادات في 75 مستشفى في 20 مدينة كبيرة على مدى ثلاث سنوات وأعادت إجراء مقابلات مع الأمهات على مدار تسع سنوات.

وخلال المتابعة تم الحصول على الموافقة على الاتصال بمعلمي الأطفال الذين طلب منهم تقييم طلابهم فوجد الباحثون أن الأطفال المولودين في سن مبكرة قبل الأسبوع 37 و38 حصلوا على درجات أعلى بكثير في مقاييس تصنيف المعلم من الأطفال الذين ولدوا في المدة بين 39 و 41 أسبوعا.

وبين الباحثون أن كل أسبوع من عمر الحمل كان مرتبطا بنسبة 6 بالمئة أقل من درجات فرط النشاط و5 بالمئة أقل من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والمشاكل الإدراكية أو درجات عدم الانتباه وأن الولادة في 37 إلى 38 أسبوعا ارتبطت بنسبة 23 بالمئة أعلى درجات فرط النشاط ودرجات نقص الانتباه أعلى بنسبة 17 بالمئة مقارنة بالولادة في 39 إلى 41 أسبوعا.

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