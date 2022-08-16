تنظيم 73 ضبطاً تموينياً في اللاذقية

اللاذقية-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية اليوم 73 ضبطاً تموينياً لمخالفات متنوعة في أرجاء المحافظة.

وصرح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية المهندس أحمد زاهر لمراسل سانا أنه تم تنظيم ضبط تمويني بمخالفة نقص في مخصصات الدقيق التمويني بحق مخبز الحويز كمية 88 كيس دقيق وغرم بقيمة أربعة وعشرين مليوناً و420 ألف ليرة سورية وضبط تمويني بمخالفة زيادة في مخصصات الدقيق التمويني بحق مخبز الريحاوي وغرم المخالف بقيمة ثلاثة ملايين وستمائة وسبعة آلاف ليرة وضبط تمويني بمخالفة نقص وزن ربط الخبز المعدة للبيع بحق

مخبز شريفا وغرم المخالف بقيمة خمسمائة وستة وستين ألف ليرة إضافة إلى ثلاثة ضبوط تموينية بمخالفة إنتاج خبز سيئ الصنع بحق مخبز الأشرفية ومخبز الشراشير.

كما نظمت ثلاثة ضبوط تموينية وفق زاهر بحق مخالفة حيازة مواد مجهولة المصدر للزيت النباتي ومواد غذائية في جبلة وضبط تمويني بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية بحق معمل منظفات في المنطقة الصناعية الجديدة وضبطاً بمخالفة وجود حشرات في التمر في جبلة وضبطاً بمخالفة نقص ببطاقة المواصفة لدفاتر مدرسية في الصليبة.

وأضاف زاهر: إنه تم تنظيم عشرين ضبطاً تموينياً بمخالفة التسرب عن الخط بقصد الإتجار بالمازوت بحق سرافيس حيث ستتم مخاطبة تكامل لإيقاف مخصصات السرافيس إضافة إلى تنظيم خمسة ضبوط تموينية بمخالفة البيع والإعلان بسعر زائد للفروج والمواد الغذائية في أحياء أوغاريت والصليبة والقوتلي وأربعة ضبوط تموينية بمخالفة عدم حيازة فاتورة شراء للفروج في سقوبين وساحة أوغاريت إضافة إلى تنظيم ضبط تمويني بمخالفة إعطاء فواتير غير نظامية لسيارة توزيع بالجملة في جبلة وكذلك تنظيم ضبط تمويني بحق موزع مواد غذائية جملة لمخالفة إخفاء أرومات الفواتير وإتلافها لتضليل جهاز حماية المستهلك.

وبين زاهر أنه تم تنظيم عدد من الضبوط التموينية بين مخالفات عدم حيازة فاتورة شراء وعدم الإعلان عن الأسعار لمواد متنوعة منها مكياجات سوق الداية وزهورات في الزقزقانية ومياه معدنية في المنطقة الصناعية الجديدة وخضار وفواكه في مجمع أفاميا والقرداحة وكلماخو ودفاتر في شارع المغرب العربي وألبسة في العنابة ومعدات طبية في القوتلي ومواد غذائية في المشروع السابع والرمل الجنوبي والصليبة وجبلة والهنادي وألبسة أطفال في سوق التجار للمياه المعدنية في جبلة.

وأشار زاهر إلى أنه تم سحب تسع عينات لمواد غذائية وغير غذائية لإجراء التحاليل اللازمة وبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

علاء إبراهيم

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