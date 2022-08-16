ميدفيديف: قدرات روسيا الدفاعية مضمونة على أكمل وجه

موسكو- سانا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن القدرات الدفاعية الروسية مكفولة على أكمل وجه.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ميدفيديف قوله في منشور على قناته على موقع “تليغرام” عقب المنتدى العسكري التقني الدولي “الجيش 2022” في موسكو اليوم إن المعدات والتقنيات المعروضة في المناطق المفتوحة والمغلقة للمعرض تسمح لنا بالقول بثقة أن القدرة الدفاعية لبلادنا يتم توفيرها على مستوى عال.

يشار إلى أن المنتدى العسكري التقني الدولي “جيش 2022” يعقد في الفترة من الـ 15 إلى الـ 21 من آب في ضواحي موسكو وتشارك فيه وفود عسكرية من أكثر من 70 دولة.

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