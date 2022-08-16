افتتاح ملتقى سليمان العيسى الشعري الثاني في حلب

حلب-سانا

تضمنت افتتاحية ملتقى سليمان العيسى الشعري الثاني قصائد وطنية واجتماعية ووجدانية بمشاركة مجموعة من الأدباء والشعراء من المحافظات السورية والذي نظمته مديرية ثقافة حلب بالتعاون مع جمعية أصدقاء اللغة العربية على مسرح المركز الثقافي العربي في العزيزية.

ويعتبر الملتقى بطاقة وفاء من أهالي حلب للشاعر الراحل سليمان العيسى كقامة شعرية مهمة أغنت المكتبة العربية بعشرات الدواوين الشعرية للأطفال والكبار.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين مدير الثقافة بحلب جابر الساجور أهمية الملتقى كتظاهرة ثقافية للاطلاع على التجربة الشعرية للأدباء والشعراء من المحافظات والذين أتوا للمشاركة بنتاجاتهم الأدبية المنوعة من اجتماعية ووطنية وعرفانية.

وتحدث مدير المهرجان ومدير جمعية أصدقاء اللغة العربية جمال طرابلسي عن هدف الملتقى في التعبير عن حالة الوفاء تجاه الشاعر العيسى الذي يمثل العروبة المهاجرة من لواء أسكندرون إلى الداخل السوري من خلال أعماله التي حافظت على الهوية السورية بدءاً من تدريسه مادة اللغة العربية لمدة عشرين عاماً في ثانويات حلب إضافة إلى أجمل المعاني والأناشيد التي قدمها للأجيال والتي ما زالت محفورة في الأذهان.

ومن محافظة حماة شارك عضو اتحاد الكتاب العرب الشاعر عباس حيروقة بمجموعة من القصائد إيماناً بأهمية تعزيز فن الشعر كفن جمالي مهم على خطا الشاعر الراحل العيسى كقامة فكرية عملت على تعزيز الثقافة العربية من خلال نصوص وكتابات للانتماءات فضلاً عن ما كتبه للأطفال.

ومن الشعراء الذين عاصروا الشاعر الراحل العيسى شارك عضو اتحاد الكتاب العرب محمد حسن العلي من محافظة حمص بـ 3 قصائد تروي ذكرياته مع القامة الوطنية التي أنتجت أجمل القصائد مبيناً أن قصائده تتميز برقتها وعذوبتها واستطاعت أن تجذب الأطفال للتفاعل معها بما تتضمنه من صور وطنية وإنسانية جميلة تجمع حب الطبيعة وحب الوطن وفلسطين.

وشارك في اليوم الأول من الملتقى الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام الشعراء عبد الحميد ملحم وعبد الجواد الصالح وفرهود الأحمد ومحمود علي السعيد.

زينب شحود

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