هيئة الانتخابات التونسية: قبول تعديل الدستور في الاستفتاء الشعبي عليه

تونس-سانا

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية مساء اليوم عن قبول تعديل الدستور نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي جرى في البلاد في الـ 25 من تموز الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الهيئة قولها: إن أغلبية التونسيين أيدوا التعديلات على الدستور.

وأفضت النتائج النهائية للاستفتاء إلى موافقة 94.6 بالمئة من المشاركين بالاستفتاء مشيرة إلى أن الدستور الجديد سيدخل حيز التطبيق ابتداء من اليوم تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء بعد تصديق الرئيس التونسي قيس سعيد عليه.

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