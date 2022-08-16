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روسيا وبيلاروس تحذران من تهديد استفزازات نظام كييف بدعم غربي للأمن بأوروبا والعالم

أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف

2022-08-16

موسكو-سانا

حذرت روسيا وبيلاروس من مخاطر الاستفزازات النووية المتعمدة لنظام كييف وبتواطؤ غربي على الأمن الأوروبي والعالمي.

وجاء في بيان لمجلس الأمن الروسي نقلته وكالة نوفوستي أن أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ونظيره البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش بحثا القضايا الرئيسة المتعلقة بضمان الأمن في سياق السياسة العدوانية لحلف شمال الأطلسي الناتو والحرب المختلطة التي يشنها الغرب ضد روسيا وبيلاروس.

وأكد الجانبان “أن الاستفزازات المتعمدة لنظام كييف وبتواطؤ واضح من الغرب فيما يتعلق بالمواقع النووية تشكل تهديداً كبيراً للأمن النووي في أوروبا والعالم”.

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