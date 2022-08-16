مصرع شخص وإصابة تسعة آخرين بحادث تصادم في ألمانيا

برلين-سانا

قتل شخص وأصيب تسعة آخرون بجروح خطرة من جراء اصطدام سيارة اختبار كهربائية بعدد من السيارات جنوب غرب ألمانيا.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المتحدث باسم الشرطة مايكل شال قوله إن سيارة من طراز “بي إم دبليو اي إكس” الكهربائية كان يستقلها خمسة أشخاص بينهم طفل انحرفت عن مسارها عند منعطف في بلدة ريوتلنغن بجنوب غرب البلاد ما أدى إلى سلسلة من الاصطدامات شملت عدة سيارات وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين إصابات بالغة.

وسارعت فرق الإطفاء والإنقاذ بمؤازرة أربع مروحيات إلى مكان الحادث بينما فتحت السلطات التحقيقات لمعرفة أسبابه وملابساته.

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