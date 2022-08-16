64 خرقاً جديداً لقوى العدوان السعودي في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 64 خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله اليوم إن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وتحليق 7 طائرات تجسسية في أجوائهما إضافة إلى 7 خروقات بقصف مدفعي و45 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الاطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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