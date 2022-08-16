فوز سلمية والهلال في دوري الناشئات بكرة القدم

حماة-سانا

فاز فريق سلمية على تلدرة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض الملعب الصناعي بحماة ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري كرة القدم لفئة الناشئات لحساب المجموعة الثانية.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها فاز فريق الهلال من الحسكة على تشرين بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وكانت مباريات الجولة الأولى من هذه المجموعة قد أسفرت عن فوز الهلال على تلدرة 7/ صفر وتشرين على سلمية 3/ 1.

وتتنافس في المجموعة الثانية لدوري الناشئات بكرة القدم أربعة فرق تلعب فيما بينها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة حيث يتأهل بطل المجموعة مباشرة للدور الثاني بينما يتأهل أفضل مركز ثان بالمجموعات الثلاث المشاركة في الدوري للدور ذاته.

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