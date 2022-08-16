النقل تصدر نتائج الدورة الثانية التكميلية للشهادة الثانوية المهنية للنقل البحري

دمشق-سانا

أصدرت وزارة النقل النتائج النهائية للدورة الثانية التكميلية للشهادة الثانوية المهنية للنقل البحري لثانويتي النقل البحري في طرطوس واللاذقية.

وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير التعليم المهني والتقاني في وزارة النقل الدكتور سلمان صبيحة أن عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحان بلغ 125 طالبا نجح منهم 85 طالباً ورسب 40 طالباً بنسبة نجاح 68 بالمئة.

وأشار صبيحة إلى أنه يمكن للطلبة الاعتراض لمدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخه عبر مراجعة إدارة الثانوية.

ولفت صبيحة إلى أنه يوجد في الثانويات البحرية خمسة اختصاصات أهمها الملاحة البحرية والميكانيك البحري وهما الأكثر إقبالاً من الطلبة إضافة إلى الكهرباء البحرية وتناول البضائع وتكنولوجيا النقل البحري.

مهران معلا

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