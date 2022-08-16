إقلاع تجريبي لضواغط معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
شويغو خلال لقائه العماد عباس: سورية بلد صديق لروسيا ولا تقتصر العلاقات بيننا على محاربة الإرهاب
2022-08-16
اللواء سليمان لـ سانا: مشاركة سورية في مؤتمر موسكو للأمن دليل على متانة العلاقات مع روسيا الاتحادية
2022-08-16
الاستخبارات الروسية: واشنطن والدول الغربية تقدم الدعم للتنظيمات الإرهابية في سورية
2022-08-16
حزب الوفاق القومي في مصر يستنكر اعتداءات النظام التركي والحصار الغربي الجائر على سورية
2022-08-16
قرار بتشكيل مجلس أعمال سوري عراقي
2022-08-16
العماد عباس: سورية تتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق النصر النهائي على الإرهاب
2022-08-16
كلاوس: مخططات واشنطن أخفقت بسورية والعراق وتبحث بأوكرانيا عن نجاح جيوسياسي
2022-08-16
محليات
تنظيم 15 ضبطاً تموينياً في درعا
2022-08-16
23 فرصة عمل بعقود سنوية في اتصالات حمص
2022-08-16
تنظيم ضبوط مخالفات وفرض غرامات في محافظتي حماة والسويداء
2022-08-16
تعرفة جديدة لسيارات الأجرة العاملة على البنزين في اللاذقية
2022-08-16
مجلس الوزراء: التشدد بضبط الأسعار والحد من ارتفاعها غير المبرر ومتابعة محاربة الفساد بكل أشكاله وعلى جميع المستويات
2022-08-16
تعرف على عمل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد والخدمات التي تقدمها
2022-08-16
اللجنة القضائية العليا للانتخابات توافق على 57354 طلب ترشيح وترفض 10824 طلباً
2022-08-16
رياضة
جامعة حماة تحرز لقب البطولة الجامعية المركزية بكرة اليد للذكور والإناث
2022-08-16
الأرجنتيني شفارتزمان للدور الثاني في بطولة سينسيناتي للتنس
2022-08-16
اتحاد كرة القدم يقدم المدربين الهولنديين لمنتخبات سورية بالفئات العمرية
2022-08-16
ليفربول يتعادل إيجابياً مع كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي
2022-08-16
الإسباني كارينيو يتوج بلقب بطولة مونتريال للتنس
2022-08-15
فوز العربي على عمال السويداء في دوري كرة القدم للناشئات
2022-08-15
اتحاد كرة القدم يتعاقد مع مدربين هولنديين لتدريب منتخبات الفئات العمرية
2022-08-15
اقتصاد
السورية للغاز: الإقلاع التجريبي لضواغط معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى
2022-08-16
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى أكثر من 2400 دولار لكل ألف متر مكعب
2022-08-16
انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي لمنظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان
2022-08-16
تراجع أسعار النفط عالمياً
2022-08-16
قرار بتشكيل مجلس أعمال سوري عراقي
2022-08-16
التجارة الداخلية تشدد على الفعاليات التجارية الالتزام بالأسعار التموينية المحددة
2022-08-16
الصناعة توافق على توزيع الأرباح الإضافية على العاملين في 3 شركات عامة
2022-08-16
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الشريط الأخباري
استشهاد عدد من المدنيين جراء اعتداء للاحتلال التركي بالمدفعية على ريف الرقة الشمالي
شويغو خلال لقائه العماد عباس: سورية بلد صديق لروسيا ولا تقتصر العلاقات بيننا على محاربة الإرهاب
اللواء سليمان لـ سانا: مشاركة سورية في مؤتمر موسكو للأمن دليل على متانة العلاقات مع روسيا الاتحادية
مجلس الوزراء: التشدد بضبط الأسعار والحد من ارتفاعها غير المبرر ومتابعة محاربة الفساد بكل أشكاله وعلى جميع المستويات
اللجنة القضائية العليا للانتخابات توافق على 57354 طلب ترشيح وترفض 10824 طلباً
الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري من حقول الجزيرة
قرار بتشكيل مجلس أعمال سوري عراقي
العماد عباس: سورية تتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق النصر النهائي على الإرهاب
بوتين: الكثير من الدول الآن تختار طريق التنمية السيادية وترفض الهيمنة الغربية
أضرار مادية جراء اعتداءات إرهابية بالقذائف على قرية البركة بريف حماة
إقلاع تجريبي لضواغط معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى
2022-08-16
تصوير: حسان ابراهيم
إقلاع تجريبي لضواغط معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى
2022-08-16
HASSAN
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23 فرصة عمل بعقود سنوية في اتصالات حمص
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