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عــاجــل مجلس الوزراء يوافق على صرف نحو 221 مليون ليرة سورية للتعويض عن الأضرار الزراعية نتيجة الحرائق الحاصلة في محافظة طرطوس لعام 2020

مجلس الوزراء: منح سلفة مالية بقيمة 84 مليار ليرة سورية للمؤسسة السورية للتجارة لشراء مادة الرز لتوزيعها عبر البطاقة الإلكترونية

2022-08-16

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