مجلس الوزراء يوافق على العقد المبرم لإعادة تأهيل المجموعات البخارية الأربع في الشركة العامة لتوليد كهرباء محردة مع متمماتها باستطاعة إجمالية 567 ميغاواط

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
العماد عباس: سورية تتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق النصر النهائي على الإرهاب
2022-08-16
قرار بتشكيل مجلس أعمال سوري عراقي
2022-08-16
كلاوس: مخططات واشنطن أخفقت بسورية والعراق وتبحث بأوكرانيا عن نجاح جيوسياسي
2022-08-16
الوطن العمانية: الاعتداءات الإسرائيلية على سورية جزء من الدعم المباشر للتنظيمات الإرهابية
2022-08-16
تحالف القوى الفلسطينية يدين العدوان الصهيوني على الأراضي السورية
2022-08-16
مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون العلمي والتقني والبحثي
2022-08-15
مجلس الشورى اليمني: الاعتداءات الإسرائيلية على سورية جزء من الدعم المباشر للتنظيمات الإرهابية
2022-08-15
محليات
مجلس الوزراء: التشدد بضبط الأسعار والحد من ارتفاعها غير المبرر ومتابعة محاربة الفساد بكل أشكاله وعلى جميع المستويات
2022-08-16
اللجنة القضائية العليا للانتخابات توافق على 57354 طلب ترشيح وترفض 10824 طلباً
2022-08-16
الهيئة السورية للاختصاصات الطبية تعلن عن محددات القبول المباشر لديها
2022-08-16
بمناسبة عيد الصحافة السورية… حفل في درعا للإعلاميين في المحافظة
2022-08-16
مواصلة تنفيذ مشروعي إرواء بلدة خناصر وقرى جب غبشة- السين بريف حلب
2022-08-16
الحرارة إلى ارتفاع مع أجواء سديمية في المناطق الشرقية والجزيرة
2022-08-16
تكريم أول دفعة متخرجين في مركز التدريب والتأهيل المهني بعدرا الصناعية
2022-08-15
رياضة
اتحاد كرة القدم يقدم المدربين الهولنديين لمنتخبات سورية بالفئات العمرية
2022-08-16
ليفربول يتعادل إيجابياً مع كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي
2022-08-16
الإسباني كارينيو يتوج بلقب بطولة مونتريال للتنس
2022-08-15
فوز العربي على عمال السويداء في دوري كرة القدم للناشئات
2022-08-15
اتحاد كرة القدم يتعاقد مع مدربين هولنديين لتدريب منتخبات الفئات العمرية
2022-08-15
برشلونة يعلن رحيل لاعب جديد
2022-08-15
روما يفوز على ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي لكرة القدم
2022-08-15
اقتصاد
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى أكثر من 2400 دولار لكل ألف متر مكعب
2022-08-16
انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي لمنظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان
2022-08-16
تراجع أسعار النفط عالمياً
2022-08-16
السورية للغاز: الإقلاع التجريبي لضواغط معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى
2022-08-16
قرار بتشكيل مجلس أعمال سوري عراقي
2022-08-16
التجارة الداخلية تشدد على الفعاليات التجارية الالتزام بالأسعار التموينية المحددة
2022-08-16
الصناعة توافق على توزيع الأرباح الإضافية على العاملين في 3 شركات عامة
2022-08-16
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الشريط الأخباري
مجلس الوزراء: التشدد بضبط الأسعار والحد من ارتفاعها غير المبرر ومتابعة محاربة الفساد بكل أشكاله وعلى جميع المستويات
اللجنة القضائية العليا للانتخابات توافق على 57354 طلب ترشيح وترفض 10824 طلباً
العماد عباس: سورية تتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق النصر النهائي على الإرهاب
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مجلس الوزراء يوافق على صرف نحو 221 مليون ليرة سورية للتعويض عن الأضرار الزراعية نتيجة الحرائق الحاصلة في محافظة طرطوس لعام 2020
مجلس الوزراء يوافق على العقد المبرم لإعادة تأهيل المجموعات البخارية الأربع في الشركة العامة لتوليد كهرباء محردة مع متمماتها باستطاعة إجمالية 567 ميغاواط
2022-08-16
2022-08-16
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