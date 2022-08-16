الشاب الوتين عوض.. موهبة خلاقة ومشاركات متميزة في الفضاء المسرحي

درعا-سانا

يتمتع الشاب الوتين عوض بطاقات ومهارات فنية متميزة جسدها من خلال مشاركته بعدد من الأعمال المسرحية على مستوى محافظة درعا وعدة محافظات سورية أخرى ونال فيها العديد من الجوائز ولا سيما مساهمته في المسابقات المركزية التي طالما أظهرت حجم موهبته وطموحه الذي لازمه منذ سنوات الدراسة الأولى وخاصة أنه ابن أسرة فنية متخصصة بالشأن المسرحي.

وفي تصريح لنشرة سانا الشبابية قال الشاب عوض: إن البدايات كانت ضمن مسابقات رواد الطلائع حيث نجحت بتمثيل المحافظة لمرتين على مستوى سورية في مجال التمثيل مع الحصول على جائزة أفضل ممثل مسرحي بمهرجان الطلائع بمحافظة السويداء.

وأضاف: أطلق فرع منظمة اتحاد شبيبة الثورة بدرعا مسابقة فردية بعنوان “استديو شباب” لاختبار المواهب الشابة فحصلت من خلالها على المركز الأول كما نلت جائزة أفضل ممثل مسرحي على مستوى سورية ضمن احتفالية يوم المسرح العالمي عن عمل “القبض على طريف الحادي” للكاتب ممدوح عدوان وإخراج سمر حسين وسينوغرافيا محمود عوض.

وعن الأعمال التي شارك فيها قال الشاب عوض: شاركت في عمل “الملك هو الملك” للكاتب سعد الله ونوس إخراج سمر حسين و”اللحاد” للكاتب عبد الفتاح قلعه جي إخراج سمر حسين أيضاً و”عواء الديك” للكاتب طلال نصر الدين إخراج محمود عوض و”مشهديات قصيرة من وحي الأزمة” تأليف محمود عوض وسمر حسين.

وأعرب الشاب في نهاية حديثه عن أمله في استكمال مسيرته الفنية والانضمام إلى المعهد العالي للفنون المسرحية والمشاركة في العروض المسرحية والأعمال التلفزيونية داعياً إلى إيلاء المسرح الاهتمام الكافي في درعا لإعطاء فرصة للشباب لإظهار مواهبهم وإبداعاتهم الفنية.

قاسم المقداد

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