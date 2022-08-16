اتحاد كرة القدم يقدم المدربين الهولنديين لمنتخبات سورية بالفئات العمرية

دمشق-سانا

لم يخف المدربان الهولنديان الجديدان لمنتخبات سورية بالفئات العمرية مارك فوته وفيلكو فان بورن حماسهما للعمل بكرة القدم السورية وذلك بعد تعاقدهما بشكل رسمي مع اتحاد كرة القدم.

ففي المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم المدربين الذي عقد اليوم بمقر اتحاد اللعبة بدمشق أبدى المدربان استعدادهما لنقل خبراتهما التدريبية من خلال وجودهما في الأندية الهولندية أو تلك التي اكتسبوها عبر تجاربهما الاحترافية مع الأندية العربية والأجنبية وذلك في سبيل تطوير الكرة السورية وتحقيق نتائج جيدة تلبي طموحات جماهيرها.

وأكد المدربان على ضرورة التعاون مع الأندية والمدربين وليس فقط مع الاتحاد للعمل ضمن خطة محددة تصل بالنهاية إلى الهدف المطلوب مشيرين في الوقت ذاته إلى أهمية وجود اللاعبين السوريين المحترفين في الخارج ضمن الفئات العمرية متمنيين أن يتوج عملهما بتقديم رديف جيد للمنتخب الأول يتمتع بأسلوب كروي حديث قادر على المنافسة بقوة وإحراز الألقاب.

رئيس اتحاد كرة القدم صلاح رمضان قال: لقد تعاقدنا مع المدربين لفترة طويلة تمتد لأربع سنوات قادمة بغية إعداد منتخبات بمستوى جيد وسنقدم ما يلزم لتوفير متطلبات النجاح خلال الفترة القادمة وذلك بالتعاون مع المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام مبيناً أن المدربين على اطلاع بواقع كرتنا ولديهما إصرار على تطويرها والوصول بها إلى مواقع متقدمة.

والمدرب فيلكو فان بورن سيتولى قيادة الدفة الفنية لمنتخبي تحت 17 عاماً وتحت 15 عاماً أما المدرب مارك فوته فسيتولى تدريب منتخبي سورية تحت 23 عاماً وتحت 20 عاماً.

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