بقيمة 87 مليون ليرة … تعبيد مدخل بلدة مليحة العطش في ريف درعا

درعا-سانا

أنهت مديرية الخدمات الفنية في درعا تعبيد مدخل بلدة مليحة العطش بطول 1 كيلو متر مع فرش طريق أبو كتف الناصرية ببقايا مقالع بطول 1.5 كيلو متر بقيمة إجمالية 87 مليون ليرة سورية.

رئيس دائرة الطرق في مديرية الخدمات الفنية المهندس بركات الضماد ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن العمل جار لتحسين الواقع الخدمي ولتنفيذ الخطة الاستثمارية لمديرية الخدمات الفنية لعام 2022 لافتاً إلى أهمية هذين الطريقين الرئيسيين في مجال تحسين حركة مرور الآليات والأشخاص.

وأضاف إن المديرية تسعى إلى صيانة و شق طرق جديدة ضمن الإمكانيات المتاحة ووفق الأولويات.

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