العماد عباس: سورية وبدعم من الدول الصديقة تتقدم على طريق النصر على الإرهاب

موسكو-سانا

أكد وزير الدفاع العماد علي محمود عباس أن سورية وبدعم من الدول الصديقة تتقدم بخطى ثابتة على طريق النصر على الإرهاب وإعادة الاستقرار، مشدداً على ضرورة إنهاء الاحتلالين الأمريكي والتركي المتواجدين في أجزاء من الأراضي السورية لبسط سيطرة الدولة عليها والتمكن من استثمار مواردها الوطنية التي تتعرض للنهب والسرقة.

وقال العماد عباس خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي إن هذا المؤتمر يكتسب أهمية ملحة لمواجهة مشاريع الهيمنة والاستعمار.

وأضاف العماد عباس إن أبواب سورية مفتوحة دائماً لكل من جاء صديقاً ومحباً أما من يستهدف أرضنا وتاريخنا ومستقبلنا بالعدوان والدمار فسيجدون أمامهم شعباً يرفض الذل والهوان ويقدم كل التضحية من أجل كرامة وطنه.

وطالب العماد عباس المجتمع الدولي بالضغط لرفع الإجراءات القسرية الجائرة المفروضة على سورية من قبل الولايات المتحدة وبعض الأنظمة الغربية.

يتبع…