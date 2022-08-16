مواصلة تنفيذ مشروعي إرواء بلدة خناصر وقرى جب غبشة- السين بريف حلب

حلب-سانا

بخطى متسارعة تواصل المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحلب تنفيذ أعمال مشروعي إرواء بلدة خناصر وقرى “جب غبشة-السين” من مياه نهر الفرات بعد أن تمت إضافة اعتمادات للمشروعين بقيمة 4 مليارات و900 مليون ليرة سورية وذلك بالتعاون مع الشركة العامة للمشاريع المائية.

وبين مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحلب المهندس أحمد نور الناصر في تصريح لمراسل سانا أنه بعد إقرار زيادة الاعتمادات الإضافية للمشروعين من قبل رئاسة مجلس الوزراء وتخصيص مشروع إرواء بلدة خناصر بمبلغ مليارين و900 مليون ليرة سورية ومشروع إرواء جب غبشة- السين بمبلغ ملياري ليرة سورية تم تكثيف الجهود لإنجاز المشروعين ضمن المدة العقدية لافتاً إلى أن مشروع إرواء جب غبشة يسهم بإرواء أربع قرى تشمل “تل مكسور وطنوزة العفش والمشيرفة والسين” قبل نهاية العام الجاري وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع لإرواء 26 قرية في ريف حلب الشرقي حيث تم الانتهاء من بناء صالات الضخ والخزان الذي يتسع لـ600 متر مكعب من المياه.

وأشار الناصر إلى أن مشروع إرواء بلدة خناصر يهدف إلى إيصال مياه الشرب النقية إلى جميع الأهالي وتم الانتهاء من الأعمال الأساسية في المشروع وتشمل بناء الخزان وصالات الضخ ووصلت نسب الإنجاز لأكثر من 75 بالمئة كما تم البدء بتنفيذ قساطل الدفع الواصلة إلى الخزانات.

من جهته أوضح المهندس محمود جاسم النعيم مدير فرع المنطقة الشمالية للشركة العامة للمشاريع المائية المنفذة للمشروع أن أعمال تنفيذ مشروع إرواء قرى جب غبشة السين تتم وفق البرنامج الزمني المخطط وتزويد هذه القرى بمياه الشرب من قناة الجر الرابعة لمياه نهر الفرات عبر شبكة بطول يتجاوز 17 كم.

كاميرا سانا رصدت تنفيذ الأعمال الميدانية في مشروع إرواء قرى جب غبشة- السين شمال شرق حلب حيث أوضح المهندس يوسف يوسف المشرف على تنفيذ المشروع بالشركة العامة للمشاريع المائية أنه يتم العمل على الربط بين قناة جر المياه الرابعة القادمة من منطقة الخفسة مع محطة الضخ في المشروع لضخ المياه إلى الخزان العالي وإيصالها للقرى الأربع لافتاً إلى أن المشروع في المرحلة الثانية يستهدف إرواء 24 قرية وبناء خزان عال بسعة 600 متر مكعب.

وبالانتقال إلى مشروع إرواء بلدة خناصر جنوب حلب تحدث المهندس نادر محبك مدير تنفيذ المشاريع بمؤسسة مياه حلب عن الأعمال النهائية لتنفيذ خزان المياه العالي بسعة 150 متراً مكعباً المغذي لبلدة خناصر بالمياه بطول 2500 متر وبقطر 160 ملم بعد استجرارها من مدينة حلب وضخها عبر صالة الضخ المنفذة في بلدة رسم النفل شمال خناصر وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع بشكل كامل 65 بالمئة ومن المتوقع وضعه بالاستثمار قبل نهاية العام الجاري مشيراً إلى أنه تم إنجاز الصيانة لخط المياه الذي يربط مدينة السفيرة بمحطة الضخ.

قصي رزوق

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