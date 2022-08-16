الخارجية الإيرانية: هناك تقدم في مفاوضات فيينا

طهران- سانا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن وجود تقدم نسبي في مفاوضات فيينا مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه لا يحقق جميع مطالب طهران التي تنتظر إلغاء الحظر.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الإسبوعى اليوم ردا على سؤال حول المفاوضات وفقا لوكالة ارنا”هناك تطور نسبى فى المفاوضات لكنه لا يحقق جميع مطالبنا وننتظر إلغاء الحظر كما لدينا توقعات أخرى من الجانب الآخر ونعتقد أنه يجب تحقيق مصالح الشعب الإيراني”.

وأضاف كنعاني: “نحن فى مرحلة متقدمة من المفاوضات والتوصل لاتفاق يرتبط بتحقيق مطالبنا التى إذا تم احترامها يمكن أن نشهد توقيعا للاتفاق في وقت قريب”.

وأشار إلى أن الفريق الإيراني المفاوض شارك بالمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق مستديم وجيد بهدف إلغاء الحظر الجائر عن إيران.

وأكد كنعانى أن إلغاء الحظر الظالم والأحادي الجانب على إيران سيساعدها على القيام بدور أكثر جدية في توفير احتياجات العالم من الطاقة مشيرا إلى أن هذا يعتمد على جهود وإرادة الأطراف المتفاوضة في الاتفاق النووي وخاصة الحكومة الأمريكية.

وحول العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة جدد كنعاني التأكيد على أن منظومة الكيان الصهيوني مبنية على العدوان والإرهاب والمجازر قائلاً إن هذا العدوان جاء استمرارا لسياسات الكيان الصهيوني العدوانية والوحشية إذ أن هيكليته مبنية على العدوان والإرهاب والمجازر وقتل الأطفال.

ورأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الممارسات العدوانية للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ناجمة عن الظروف الداخلية والمتأزمة لهذا الكيان داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جادة ورادعة تجاه هذه السلوكيات العدوانية.

وردا على سؤال حول التعاون الإيراني الروسي قال كنعاني إن التعاون بين البلدين قائم في مجالات كثيرة ومنها المجالات التكنولوجية مشيراً إلى أن ادعاءات الحكومة الأمريكية سياسية وأهدافها سياسية وبدلا من إثارة هذه القضايا يجب على أمريكا أن تفي بالتزاماتها بإحلال السلام والاستقرار في المنطقة وعدم التدخل في العلاقات الثنائية للدول الأخرى.

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