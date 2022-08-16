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ميزينتسيف: نظام كييف يعد لاستفزازات بمنطقة محطة زابوروجيه النووية

2022-08-15

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القيادة العسكرية الأوكرانية تعد لاستفزازات واسعة النطاق في منطقة محطة زابوروجيه النووية.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف قوله في بيان اليوم: “إن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لاستفزازات واسعة النطاق في منطقة محطة زابوروجيه النووية” مشيراً إلى أن هذه الاستفزازات يمكن أن ينشأ عنها تهديد حقيقي للأمن النووي ليس فقط في أوكرانيا وإنما في أوروبا ويؤذي نظام كييف الإجرامي والدول الغربية.

وأضاف ميزينتسيف: “إن فوجاً من قوات الحماية من الإشعاع والمواد الكيميائية والبيولوجية وصل إلى مدينة نيكوبول بمنطقة دنيبروبتروفسك يصل قوامه إلى 1000 جندي أوكراني لتنفيذ العملية وهو مجهز بمعدات خاصة للحماية في ظروف التلوث الإشعاعي للمنطقة والوسائل التقنية للاستطلاع والسيطرة” مشيراً إلى أنه تم وضع سيناريو مع تغطية إعلامية واسعة لإلقاء اللوم في العواقب المحتملة على الجيش الروسي.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أدانت في وقت سابق اليوم محاولات الجانب الأوكراني عرقلة مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه النووية.

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