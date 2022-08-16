ميس حرب تطلق ألبومها الجديد (تموز) من دار الأسد للثقافة والفنون

دمشق-سانا

كقطرات ندى تهمس طرباً في ليال صيفية حل صوت المطربة ميس حرب على مسامع جمهورها الذي عرفها ملتزمة بفنها تستلهم من موروثها الغنائي وتقدمه بأسلوبٍ معاصر وبعد ثلاث سنوات من إطلاق ألبومها السابق عادت ابنة محافظة السويداء مساء اليوم لتطلق البومها الجديد “تموز” من خلال أمسية موسيقية احتضنتها خشبة مسرح الأوبرا في دار الأسد للثقافة والفنون.

وقدمت ميس أغاني ألبومها السبع بعد مقطوعة موسيقية لفرقة السيد درويش التي رافقتها في الأمسية بقيادة الموسيقي رشيد هلال فبدأ برنامج الأمسية بأغنية “بتعاتب خيالك” و”تموز” و”مسيتي” و”مالك حله” وأغنية “تحت التفاحة”.

وخطف ابن الفنانة ميس حرب “سلطان هلال” بقعة الضوء من خلال مرافقته إياها عازفاً على آلة الكمان بأغنية “بتذكرك” والذي عمل على توزيع أغنية “رح حبك من جديد” كما أعاد توزيع أغنية “العين تبكي”.

وأكدت حرب في تصريح لسانا أنها تحرص على إطلاق ألبوماتها دائماً من دمشق مبينة أنها بدأت العمل على أغاني الألبوم منذ عامين وأبصرت ثلاث أغانٍ منه النور في تموز عام 2021 على مواقع التواصل الاجتماعي وعبرت عن سعادتها بوجود عائلتها إلى جانبها والذين يقدمون لها الدعم ولا سيما ابنها سلطان الذي حل عازفاً رئيساً في الفرقة.

من جهته الموسيقي هلال زوج الفنانة ميس والذي حمل معظم أغانيها بصمته الخاصة في التوزيع بين أن الألبوم متنوع يحمل بضع أغان من تراث السويداء والشمال السوري وغيرها من المناطق.

أما سلطان الذي شارك مؤخراً في العديد من الأوركسترات في أوروبا كما أحب الموسيقا الكلاسيكية والجاز تحديداً أشار إلى أن هذا التنوع في تعلم المدارس الموسيقية المختلفة ساهم بتطوير أدائه وقال: أحب النمط الذي يقدمه والداي وأقدر حفاظهم على تراث بلدنا ولايشكل تضاداً مع وجهة نظري الموسيقية المختلفة.

وكانت باكورة أعمال المطربة الأكاديمية ميس حرب عام 2016 عبر ألبومها الأول خيطان الشمس ليغدو ألبومها انطلاقة لمشروعها الملتزم وفي عام 2019 أطلقت ألبومها الثاني سوارات ضمن حفل جماهيري على خشبة مسرح الأوبرا بدمشق.

أماني فروج

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