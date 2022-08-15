باحثة عمانية تصنع بيئة خلوية ثلاثية الأبعاد للأورام السرطانية

مسقط-سانا

نجحت باحثة عمانية في تصنيع نموذج بيئي خلوي ثلاثي الأبعاد في أنبوب المختبرات يحاكي البيئة الطبيعية الحيوية والكيميائية المعقدة لخلايا السرطان الموجودة في جسم الإنسان.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الباحثة نورة البلوشي قولها في تصريح اليوم إنها قامت بهذه الخطوة من خلال زراعة خلايا سرطانية وألياف وخلايا مناعية وبروتينات خاصة تشكل مصفوفة من متواليات الببتيد المبرمجة وظيفيا إلى مادة هلامية تعرف بالهيدروجل مشيرة إلى إنها قامت بدراسة سلوكها وخصائصها كالنمو والحركة والانقسام والتفاعل مع العوامل المختلفة المحيطة بها في البيئة المخبرية باستخدام أجهزة إشعاعية وتحليلية متطورة.

ولفتت الدكتورة نورة إلى إمكانية استخدام هذه البيئة الخلوية ذات التكلفة المنخفضة في تسريع إنتاج علاجات سرطانية ذات فاعلية عالية وتسهيل فهم الخصائص المتعددة والمتغيرة للخلايا السرطانية المختلفة موضحة أن البحث امتد على فترة السنوات الثلاث الماضية وتم دعمه مادياً من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة في سلطنة عمان وجامعة ملبورن الملكية وجامعة ديكن بأستراليا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency