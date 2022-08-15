القبض على أربعة أشخاص يتعاملون مع مواقع الكترونية مشبوهة

دمشق-سانا

ألقت إدارة الأمن الجنائي القبض على أربعة أشخاص بتهمة التعامل مع المواقع الالكترونية المشبوهة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه وفي إطار الجهود المبذولة لمتابعة ومكافحة نشر ونقل الأنباء الكاذبة والإشاعات المغرضة التي يتم تداولها على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لغايات مشبوهة والإساءة لمؤسسات الدولة ألقت إدارة الأمن الجنائي القبض على أربعة أشخاص بجرم التواصل والتعامل مع تلك المواقع الالكترونية.

ولفتت الوزارة إلى أن المقبوض عليهم اعترفوا أثناء التحقيق معهم بإقدامهم على التواصل مع إحدى الصفحات المشبوهة التي تدار من الخارج وتزويدها بمعلومات ملفقة وكاذبة عن القضاء العسكري والمدني والجهاز المركزي للرقابة المالية والوحدات الشرطية في قيادتي شرطة محافظتي حمص وإدلب وتسريب معلومات مزيفة ومشوهة لإحداث البلبلة والإساءة لأداء تلك المؤسسات وعملها.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.

ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانخداع بالشعارات المزيفة التي تطرحها تلك المواقع مؤكدة استمرارها في ملاحقة كل من يتعامل مع تلك المواقع المشبوهة استناداً إلى القوانين والأنظمة.

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