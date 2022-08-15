حرائق الغابات في أوروبا تدمر مساحات شاسعة من الأراضي

لندن-سانا

دمرت حرائق الغابات التي اجتاحت أوروبا مؤخراً مساحات شاسعة من الأراضي والمساحات الخضراء تعادل خمس مساحة بلجيكا بسبب موجات الحر الشديدة المتتالية والجفاف التاريخي الذي واجهته القارة.

ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن بيانات صادرة عن نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي “ايفيس” أن 659541 هكتارا من الأراضي في جميع أنحاء القارة احترقت بين كانون الثاني الماضي وشهر آب الجاري وهو أكبر عدد في هذا الوقت من العام منذ بدء تسجيل البيانات عام 2006 مشيرة إلى أن هذا الرقم أعلى بنسبة 56 بالمئة من الرقم القياسي السابق المسجل عام 2017.

ووفقا للاتجاهات الحالية قد تؤدي حرائق الغابات إلى فقدان أكثر من مليون هكتار خلال العام الجاري.

ووفقا لبيانات “ايفيس” فإن المساحة الإجمالية للأراضي التي احترقت في حرائق الغابات حتى الآن هذا العام تقارب أربعة أضعاف متوسط تلك البلاد للعام بأكمله والبالغ 66965 هكتارا منذ عام 2006 عندما بدأت السجلات.

وتعتبر اسبانيا الأكثر تضرراً حتى الآن حيث خسرت مساحة تقدر بـ 244924 هكتارا تليها رومانيا بمساحة و تقدر بـ 150528 والبرتغال ثالثا بمساحة 77292 كما احترق أكثر من 60 ألف هكتار في فرنسا أي نصف ما فقدته عام 2019 بأكمله.

وتشهد معظم أنحاء أوروبا موجة حر شديدة بلغت فيها درجات الحرارة نحو 45 درجة مئوية في بعض المناطق وانتشرت حرائق الغابات في دول عدة منها البرتغال واسبانيا وفرنسا وألمانيا.

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