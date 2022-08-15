بكين تطالب واشنطن بالتوقف عن التلاعب بمبدأ الصين الواحدة

بكين-سانا

أعربت الصين عن نيتها اتخاذ إجراءات حازمة وفعالة لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها داعية الولايات المتحدة إلى الالتزام الصارم بمبدأ “الصين الواحدة” والبيانات المشتركة الثلاثة بين الجانبين.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين قوله في مؤتمر صحفي رداً على زيارة المشرعين الأمريكيين بقيادة السيناتور اد ماركي إلى تايوان إن “السيناتور الأمريكي ماركي والوفد المرافق له أصروا على زيارة منطقة تايوان الصينية في تجاهل للاحتجاجات الصينية ومعارضتها الحازمة لذلك” معتبراً أن “هذا انتهاك صارخ لمبدأ صين واحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة كما ينتهك سيادة الصين وسلامة أراضيها ويرسل إشارة خاطئة بشكل خطير إلى القوى الانفصالية الداعية إلى ما يسمى استقلال تايوان”.

وأضاف وانغ إن “مبدأ الصين الواحدة هو اجماع في المجتمع الدولي وقاعدة أساسية تحكم العلاقات الدولية كما أنه الأساس السياسي لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة ولتنمية العلاقات الثنائية” مؤكداً أن “إعادة توحيد الصين اتجاه تاريخي لا يمكن وقفه وإرادة مشتركة للشعب الصيني”.

وطالب وانغ الولايات المتحدة بالتعامل مع القضايا المتعلقة بتايوان بحكمة وبشكل صحيح والتوقف عن التلاعب بمبدأ الصين الواحدة وإفراغه وتشويهه من أجل تجنب ذلك مشدداً على أن الارتباط بالانفصاليين في تايوان ومحاولة تحدي مبدأ الصين الواحدة هو سوء تقدير وسيؤدي إلى عدم وصول هذا العدد الصغير من السياسيين الأمريكيين إلى أي مكان”.

وبعد 12 يوماً من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان والتي أثارت غضب واستياء الصين وصل وفد برلماني أمريكي لتايبيه أمس في زيارة تستمر ليومين.

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