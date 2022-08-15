الإعلان عن فوز وليام روتو بالانتخابات الرئاسية في كينيا

نيروبي-سانا

أعلن رئيس اللجنة الانتخابية في كينيا اليوم فوز نائب الرئيس المنتهية ولايته وليام روتو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في التاسع من آب الجاري.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود وافولا شيبوكاتي قوله في بيان: “إن روتو فاز بـ 7.18 ملايين صوت أي بنسبة 50.49 بالمئة في مقابل منافسه رايلا أودينغا الذي حصل على 6.94 ملايين صوت أي بنسبة48.85 بالمئة”.

وقبل وقت قليل من هذا الإعلان قال أربعة من الأعضاء السبعة في اللجنة الانتخابية إنهم لا يعترفون بالنتائج الأمر الذي أثار قلقا بشأن تزوير الانتخابات التي تمت مراقبتها عن كثب في مركز القوة السياسية والاقتصادية في شرق أفريقيا.

وبات وليام ساموي روتو الرئيس الخامس لكينيا خلفاً لأوهورو كينياتا الذي لم يكن لديه الحق في الترشح مرة ثالثة بعد ولايتين منذ العام 2013.

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